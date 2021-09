Turgutlu köylerinin tarihi gün yüzüne çıkarılıyor

Turgutlu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerinin tarihi gün yüzüne çıkarılıyor. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen araştırmaların kitap haline getirilerek, kalıcılık kazandırılması hedefleniyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi’nin uzman personelleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilçeye bağlı kırsal mahallelerin tarihi geçmişi araştırılmaya başlandı. Her köyün kendine göre ve genellikle diğerlerinden bağımsız bir geçmişi olduğu görülürken çalışmalarda arşiv belgelerinin yanı sıra sözlü tarih yöntemi de kullanılarak, yazılı ve sözel hafızanın bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Kültürel çalışmaların yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisi olduğunu vurgulayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Uzman personellerimiz, sık sık sahaya çıkarak yerinde incelemeler yapıyorlar. Her bir arşiv belgesi, yerleşim yerlerimizin geçmişine dair söylenen her bir cümle ve hatta yıkık bir çeşme bile bu açıdan çok kıymetli. Bunların her birisini yitip gitmeden kayıt altına alıp geleceğe ulaştırmak amacındayız. Çalışmalar ilerledikçe kitap ya da kitaplar olarak ilgililere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

