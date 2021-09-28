Şüpheli şahıstan metamfetamin çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli şahıstan 71 gram metamfetamin ele geçirildi.

Suç unsurları ve suçlularla etkin ve kararlı bir mücadele yürüten Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, “Uyuşturucu Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara Yönelik” ortak çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Zafer Mahallesinde şüphelendikleri H.S.’yi (28) durdurup üst araması yapıldı. Aramada 3 parça halinde toplam 71 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 11,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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