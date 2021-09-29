Kula’da ilk kez bir çocuğa şaşılık ameliyatı yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesindeki Kula Devlet Hastanesi'nde ilk defa 6 yaşındaki bir çocuğa şaşılık ameliyatı yapılırken, ameliyat başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Kula Devlet Hastanesi’nde, branşı göz hastalıkları olan başhekim Op. Dr. Cansu Sarıgül ile yine Kula Devlet Hastanesi’nde görev yapan eşi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağlar Sarıgül, bir gözünde şaşılık bulunan 6 yaşındaki bir kızı başarılı bir şekilde ameliyat etti.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli yapan Polis Memuru Halil Aydoğdu, 6 yaşındaki kızı Zeynep Aydoğdu’nun gözlerindeki şaşılık sebebiyle, bir süre önce Kula Devlet Hastanesi’ne başvurdu. İlk etapta gözlük ile tedavi edilen Aydoğdu’nun gözlerindeki şaşılık için, bir süre sonra ameliyat edilmesine karar verildi. Göz Hastalıkları Uzman doktorları Çağlar ve Cansu Sarıgül çiftinin geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdiği ameliyat, başarılı bir şekilde sonuçlandı. Ameliyatın ardından küçük Zeynep’in gözlerindeki değişim, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini gözler önüne sererken, minik kızın ailesi göz doktorları Sarıgül çiftine teşekkürlerini sundu.

Yapılan operasyonlarla şaşılık probleminin ortadan kaldırıldığını dile getiren Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, erken yaşta tedavinin önemine dikkat çekti. Özellikle doğumdan sonra çocukların belirli aralıklarla göz muayenesi edilmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Sarıgül, “Şaşılık her yaşta tedavi edilebilir bir göz problemidir. Şaşılık tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. İlk göz muayenesi için geç kalındığında çocukların gözlerinde estetik problemlerinin yanı sıra ömür boyu sürecek görme azlığı sorunları da oluşabilmektedir. Doğumdan hemen sonra ve 1, 3, 5 ve 7 yaşlarında düzenli olarak mutlaka bir göz hekimine muayene olması gereklidir. Sürekli hep aynı gözün kayması görmenin o gözde daha az olduğunun belirtisidir ve önemlidir. Bu nedenle tek gözünde kayma olan bebek ve çocuklar hemen göz muayenesine götürülmelidir. Şaşılık birçok nedenden kaynaklanabileceği için tedavi de kişiden kişiye farklılıklar gösterir” dedi.

Şaşılığın iki göz arasındaki uyumsuzluğun olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağlar Sarıgül ise, çocuklarda görme azlığının erken tedavi edilmesinin, ömür boyu sürebilecek görme problemlerinin önüne geçeceğini dile getirerek, “Şaşılık iki göz arasındaki uyumun, paralelliğin kaybolması durumudur. Doğuştan olabileceği gibi,23 yaşlarında çocuklarda görme bozukluğuna bağlı da ortaya çıkabilir. Hastalarda yaş farkı gözetmeksizin yapılan operasyonlarla veya uygun gözlük ile şaşılık problemi ortadan kaldırılabilir. Böylelikle hastanın hem fiziki görünümü, hem de görme bozukluğuna bağlı sorunlar, başarılı tedavilerle ortadan kaldırılabilir” diye konuştu.

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