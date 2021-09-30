Dolandırıcılık şüphesi ile aranan firari yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, çeşitli dolandırıcılık suçlarından aranması bulunan firari şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler tarafından yakalandı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Kula'da geçtiğimiz aylar içerisinde yaşanan dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilerek firari şüpheli olarak aranan A.T.(21), dün saat 21.30 sıralarında devriye faaliyetini yürüten bekçiler tarafından Camii Cedit Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli A.T., işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dolandırıcılık ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi gibi suçlardan da aranması bulunan A.T., işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

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