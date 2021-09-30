Manisa Celal Bayar Üniversitesi takımları TEKNOFEST 2021'e damga vurdu

TEKNOFEST’2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 yılı etkinliklerinde akademik paydaş olarak yer alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), edindiği başarılarla TEKNOFEST’e damgasını vurdu.

Teknoloji ve bilim konularında toplumsal farkındalık oluşturmak ve mühendislik alanlarında yetişmiş nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST’2021 kapsamında bu yıl binlerce genç; insansız hava araçlarından jet motor simülasyonlarına, roketten otonom sistemlere, tarım ve su altı sistemlerinden iletişim teknolojilerine ve yapay zeka simülasyonlarına uzanan yelpazede, 35 farklı kategoride ulusal ve uluslararası yarışmalarda proje ve fikirlerini yarıştırdı. "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2126 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST’2021’de MCBÜ takımları geliştirdikleri projelerle tüm katılımcıların dikkatlerini üzerine çekti. MCBÜ öğrenci takımları, Ağustos ve Eylül ayları boyunca; Kocaeli Körfez Pistinde TÜBİTAK Elektrikli Araç Yarışları, Bursa Yunuseli Havaalanı’nda TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışları ve Gebze Bilişim Vadisi'nde Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmalarında üstün bir performans göstererek, Türkiye dereceleri almayı başardı. 2021 yılında akademik paydaş olmanın verdiği gurur ve motivasyonla çalışmalarını sürdüren Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen büyük final organizasyonunda yer alan standı ve yarışmalara katılan projeleri ile etkinliğe katılan genç, yaşlı her yaştan ziyaretçinin odak noktası oldu. MCBÜ standını çeşitli kurumların üst düzey temsilcileri de ziyaret ederek üniversite bünyesinde yürütülen teknolojik çalışmalar hakkında bilgi edindiler.

Standı ziyaret eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan projelerle ilgili tetkiklerde bulundu. TUSAŞ YK Başkanı Bozdoğan, stant ziyareti esnasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmaların çok kıymetli olduğu yönündeki düşüncesini ifade ederken, geleceğin mühendislerini yetiştirme noktasında milli teknolojiye odaklanılmasının ve üniversitede uygulanan sektör bazlı eğitimin önemini vurgulayarak, son yıllarda teknolojik alanda atılım gösteren MCBÜ’yü ve yoğun destekleri için Rektör Ataç nezdinde emek verenleri tebrik etti.

MCBÜ standı, yerli konukların yanı sıra uluslararası misafirleri de ağırladı. Kosova Milli Eğitim Bakanı Arberie Nagavci ve beraberindeki heyet MCBÜ standını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Kosova’da yer alan öğretmenlerin STEM eğitimi alanında iş birliği yapmak istediklerini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Ataç, gençlerin eğitimi noktasında her türlü iş birliğine hazır olduklarını, Kosova’da yürütülmesi planlanan öğretmen eğitimi programına yönelik bu davetin, alandaki yetkinliğimizin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Çeşitli kategorilerde 12 takımla finallere kalan MCBÜ takımlarından KAYGUSUZ, Sabit Kanat İnsansız Hava araçları kategorisinde Türkiye Birincisi olurken, ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Sayın Aziz Sancar'ın elinden almanın haklı gururunu yaşadı. Rektör Ataç da öğrencilerin ve ailelerinin başarı sevincine ortak oldu.

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