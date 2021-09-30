Manisa Celal Bayar Üniversitesi takımları TEKNOFEST 2021'e damga vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi takımları TEKNOFEST 2021'e damga vurdu

İHA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi takımları TEKNOFEST 2021'e damga vurdu

TEKNOFEST’2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 yılı etkinliklerinde akademik paydaş olarak yer alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), edindiği başarılarla TEKNOFEST’e damgasını vurdu.
Teknoloji ve bilim konularında toplumsal farkındalık oluşturmak ve mühendislik alanlarında yetişmiş nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST’2021 kapsamında bu yıl binlerce genç; insansız hava araçlarından jet motor simülasyonlarına, roketten otonom sistemlere, tarım ve su altı sistemlerinden iletişim teknolojilerine ve yapay zeka simülasyonlarına uzanan yelpazede, 35 farklı kategoride ulusal ve uluslararası yarışmalarda proje ve fikirlerini yarıştırdı. "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2126 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST’2021’de MCBÜ takımları geliştirdikleri projelerle tüm katılımcıların dikkatlerini üzerine çekti. MCBÜ öğrenci takımları, Ağustos ve Eylül ayları boyunca; Kocaeli Körfez Pistinde TÜBİTAK Elektrikli Araç Yarışları, Bursa Yunuseli Havaalanı’nda TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışları ve Gebze Bilişim Vadisi'nde Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmalarında üstün bir performans göstererek, Türkiye dereceleri almayı başardı. 2021 yılında akademik paydaş olmanın verdiği gurur ve motivasyonla çalışmalarını sürdüren Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen büyük final organizasyonunda yer alan standı ve yarışmalara katılan projeleri ile etkinliğe katılan genç, yaşlı her yaştan ziyaretçinin odak noktası oldu. MCBÜ standını çeşitli kurumların üst düzey temsilcileri de ziyaret ederek üniversite bünyesinde yürütülen teknolojik çalışmalar hakkında bilgi edindiler.
Standı ziyaret eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan projelerle ilgili tetkiklerde bulundu. TUSAŞ YK Başkanı Bozdoğan, stant ziyareti esnasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmaların çok kıymetli olduğu yönündeki düşüncesini ifade ederken, geleceğin mühendislerini yetiştirme noktasında milli teknolojiye odaklanılmasının ve üniversitede uygulanan sektör bazlı eğitimin önemini vurgulayarak, son yıllarda teknolojik alanda atılım gösteren MCBÜ’yü ve yoğun destekleri için Rektör Ataç nezdinde emek verenleri tebrik etti.
MCBÜ standı, yerli konukların yanı sıra uluslararası misafirleri de ağırladı. Kosova Milli Eğitim Bakanı Arberie Nagavci ve beraberindeki heyet MCBÜ standını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Kosova’da yer alan öğretmenlerin STEM eğitimi alanında iş birliği yapmak istediklerini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Ataç, gençlerin eğitimi noktasında her türlü iş birliğine hazır olduklarını, Kosova’da yürütülmesi planlanan öğretmen eğitimi programına yönelik bu davetin, alandaki yetkinliğimizin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Çeşitli kategorilerde 12 takımla finallere kalan MCBÜ takımlarından KAYGUSUZ, Sabit Kanat İnsansız Hava araçları kategorisinde Türkiye Birincisi olurken, ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Sayın Aziz Sancar'ın elinden almanın haklı gururunu yaşadı. Rektör Ataç da öğrencilerin ve ailelerinin başarı sevincine ortak oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sancaklıbozköy yeni sondaj ile rahata kavuşacak
YEREL HABERLER Sancaklıbozköy yeni sondaj ile rahata kavuşacak
Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Manisa’da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Hedefimiz zeytinde Salihli markasını oluşturmak”
YEREL HABERLER Manisa’da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı ...
Alaşehir'in 'Asma Yaprağı' tescillendi
YEREL HABERLER Alaşehir'in 'Asma Yaprağı' tescillendi
Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak
YEREL HABERLER Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo ...
Kula'da çok özel söyleşi
YEREL HABERLER Kula'da çok özel söyleşi
Dolandırıcılık şüphesi ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık şüphesi ile aranan firari yakalandı
Manisa'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı
Manisa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
Vali Karadeniz, Hafızlık Yarışması Türkiye 1’incisini ödüllendirdi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, Hafızlık Yarışması Türkiye 1’incisini ...
Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Başkan Ergün’e ziyaret
YEREL HABERLER Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Başkan Ergün’e ...
Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Kula'da öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, ...
Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Başkan Ergün'e ziyaret
YEREL HABERLER Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Başkan Ergün'e ...
İkiye bölünen traktörden sağ çıktı
YEREL HABERLER İkiye bölünen traktörden sağ çıktı
Piknik alanında uyuşturucu kullanan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Piknik alanında uyuşturucu kullanan 2 kişi suçüstü ...
Yunusemre Belediyesinden vatandaşa güreş daveti
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinden vatandaşa güreş daveti
Su şişelerinden sahte rakı çıktı Manisa’da 79 litre sahte rakı ele geçirildi
YEREL HABERLER Su şişelerinden sahte rakı çıktı Manisa’da 79 litre ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi asfaltta 2020 rekorunu geride bıraktı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi asfaltta 2020 rekorunu ...
Salihli AAT’nin Çevre İzin Belgesi yenilendi
YEREL HABERLER Salihli AAT’nin Çevre İzin Belgesi yenilendi
Otomobil önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı
İşitme Engelli Judocular, Salihli’de güç depoluyor
YEREL HABERLER İşitme Engelli Judocular, Salihli’de güç depoluyor
Hizmet İş Demirci’de toplu sözleşmeyi imzaladı
YEREL HABERLER Hizmet İş Demirci’de toplu sözleşmeyi imzaladı
Karayahşi Mahallesi sağlıklı altyapı ve modern sokaklara kavuştu
YEREL HABERLER Karayahşi Mahallesi sağlıklı altyapı ve modern ...
Turgutlu’da Asfalt Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu’da Asfalt Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.