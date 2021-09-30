Dur ikazına uymayıp kaçtılar, sahte paraları yola saçtılar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu yakalanan araç içerisinde 89 adet 50 TL'lik banknot çıkarken, aracın kaçış güzergahında yapılan incelemeler sonucu poşet içerisinde yol kenarına atılmış toplamda 35 bin 300 TL tutarında sahte banknot ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak üzere ikazda bulunulan araç ikaza uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan araç içerisinde F.Ş., M.A. ve K.A.'nın bulunduğu tespit edilerek araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda araçta 89 adet 50 TL'lik sahte banknot bulundu. Durum üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sonucu aracın kaçış güzergahında poşet içerisinde yol kenarına atılmış vaziyette aynı seri numaralara sahip 105 adet 100 TL'lik ve 407 adet 50 TL'lik olmak üzere toplamda 35 bin 300 TL tutarında sahte banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin kaçış esnasında banknotları atarak delilleri yok etmeye çalıştıkları anlaşılırken şüpheli F.Ş., M.A ve K.A., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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