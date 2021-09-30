İl İl Avrupa Birliği Manisa Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu nezdinde faaliyet gösteren İl Danışma Kurulu’nun 2021 yılı 2. dönem toplantısı, Dış İşleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın katılımları ile gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu nezdinde faaliyet gösteren İl Danışma Kurulu’nun 2021 yılı 2. dönem toplantısı “İl İl Avrupa Birliği: Manisa” gündemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda Katılım Öncesi Yardım Aracı Fonları, Sivil ToplumYerel Yönetimler Alanında Destekler, Ufuk Avrupa Programı, Eğitime ve Gençliğe Yönelik AB Fırsatları (Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı), Jean Monnet Burs Programı, Avrupa Koleji Burs Programı ve Staj İmkanları başlıkları altında Manisa’da Uygulanan mevcut AB Projeleri ve gelecekte uygulanması muhtemel AB Fırsatları masaya yatırılırken, gelecekte yapılabilecek projeler görüşüldü.

Toplantıda açılış konuşması yapan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Uluslararasılaşmanın bir tercih değil; zorunluluk olduğu bir dünyada, Türkiyemizin 30 büyükşehrinden biri olan Manisamızın büyük adımlar atması gerektiği kanaatindeyim. Ülkenin en değerli organize sanayi bölgelerinden birinin yer aldığı, kendileriyle yakın iş birliği içerisinde olduğumuz, bünyesinde yetmişi aşkın doğrudan yabancı yatırım şirketin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesinin istihdam noktasındaki potansiyeli ve ihtiyaçları düşünüldüğünde dünya vatandaşı olmaya aday çocuklar yetiştirmek bizim için bir ödev haline gelmiş durumda. Şehrin gözbebeği yükseköğretim kurumu olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak uluslararasılaşmayı hem akademik personel hem öğrenciler hem de dış paydaşlarımız nezdinde son derece önemsiyoruz. Avrupa’dan Afrika’ya, Asya’dan Orta Doğu’ya uzanan yelpazede yer alan ortaklarımızla hareketliliklere imkân sunan, sayıları 600’ü aşkın uluslararası öğrencimize akademik olanaklarımızı açan, YTB bursu ile akademik bilgimizi dünyaya ihraç eden bir kurum olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kovamızı birlikte doldurmak üzere bize el uzatan, tüm bu süreçlerin önünü açan başta Dış İşleri Bakanlığımız olmak üzere Avrupa Birliği Başkanlığımıza, Ulusal Ajans’a, şehrimizde ve MCBÜ ortaklığında gerçekleşen tüm projelerde önümüzü açan Valimize, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Programı önemsediğini belirten Dış İşleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “AB sürecinden maksimum verimliliği sağlamanın yolu yerelde bu konuların sahiplenilmesinden geçiyor. ‘İl İl Avrupa Birliği: Manisa’ programını, Manisa ilimizin Avrupa Birliği’nin geleceğinde söz sahibi olmasına katkıda bulunması açısından önemsiyorum. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde önündeki engelleri birlikte yönetmemiz ve aşmamız mümkün” diye konuştu.

Avrupa Birliği üyelik sürecinin Türkiye’nin çağdaş bir anayasaya ortaya çıkarmasına ve daha güçlü bir demokrasi haline dönüşmesine katkıda bulunduğunun altını çizen Büyükelçi Kaymakcı, daha kat edecek yolumuz olduğunu ve çok daha güçlü bir Türkiye için doğru yönde, doğru adımları kararlılıkla atmamız gerektiği vurgusunu yaptı.

Toplantıda konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı’ya sanal bağlantı yoluyla da olsa Manisa’ya teşrifleri için teşekkürlerini sunarken, 2 Ekim 2021 Pazar günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Manisa’da ağırlamaya hazırlandıklarını ve bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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