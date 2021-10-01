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Jandarmanın baskın yaptığı evde 1.6 ton 'sahte şarap' ele geçirildi

DHA

Jandarmanın baskın yaptığı evde 1.6 ton 'sahte şarap' ele geçirildi


Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda bidonlar içerisinde yaklaşık 1.6 ton sahte şarap ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Akhisar´ın kırsal Rahmiye Mahallesi'nde bir kişinin evde sahte içki imal ettiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, eve yaptıkları baskında bidonlar içerisinde yaklaşık 1.6 ton sahte şarap, 4 litre sahte rakı ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirdi. Evde bulunan H.K. (55) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.  H.K.'nın jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR
2021-10-01 00:20:15

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