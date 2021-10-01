Akhisarspor 3'te 3 için Tarsus deplasmanında

AKHİSAR, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta genç kadrosuyla bu sezon daha önce deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Akhisarspor, yarın Tarsus İdman Yurdu önünde 3'te 3 kovalayacak. Tarsus İlçe Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak 90 dakikada Batuhan Gültek düdük çalacak. Grupta son iç saha sınavında Anagold 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalan Akhisarspor'un 4 hafta sonunda 7 puanı bulunuyor. Tarsus'un ise 3 maçta 4 puanı var. Bu mücadelenin ardından hafta içi mesaisinde 6 Ekim'de Isparta 32 Spor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Teknik Direktör Muhammet Yılmaz, dış sahadan yine kayıpsız dönmek istediklerini dile getirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-10-01 12:15:34
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