Akhisarspor 3'te 3 için Tarsus deplasmanında

BM'nin 7 personelini ülkeden kovan Etiyopya: Diğerlerine önemli bir ders oldu

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AKHİSAR, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta genç kadrosuyla bu sezon daha önce deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Akhisarspor, yarın Tarsus İdman Yurdu önünde 3'te 3 kovalayacak. Tarsus İlçe Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak 90 dakikada Batuhan Gültek düdük çalacak. Grupta son iç saha sınavında Anagold 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalan Akhisarspor'un 4 hafta sonunda 7 puanı bulunuyor. Tarsus'un ise 3 maçta 4 puanı var. Bu mücadelenin ardından hafta içi mesaisinde 6 Ekim'de Isparta 32 Spor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Teknik Direktör Muhammet Yılmaz, dış sahadan yine kayıpsız dönmek istediklerini dile getirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-10-01 12:15:34



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