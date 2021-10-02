Somaspor - Ergene Velimeşe Spor: 3-0

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) -

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Serdar İla (xx), Hasan Cebeci (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) Erkul (xx), Melih (xxx), Oğuzhan (xx), Uğur (xxx) (Dk. 88 Furkan), Özcan (xxx) (Dk. 85 Enes xx), Yasin (xxx) (Dk. 90 Serkan), Mustafa (xxx), Ali (xxx) (Dk. 85 İbrahim), Ramazan (xx), Osman (x) (Dk. 46 Yılmaz xx)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Ahmet Sabri (x) Savaş (x), Muhammet Mahmut (x), Emrah (x), Fatih (x), Eser (x) (Dk. 78 Yakup x), İbrahim Fatih (x) (Dk. 58 İsmail x), Emre Can (x) (Dk. 58 Ömer x), Feyzullah Şahin (x), Doğukan (x), Oğuzhan (x)

GOLLER: Dk. 67 Yasin, Dk. 83 Uğur, Dk. 87 Enes (Somaspor)

SARI KARTLAR: Ali, Özcan, Yılmaz (Somaspor), Emre Can, Savaş (Ergene Velimeşe)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5'inci hafta maçında Somaspor evinde Ergene Velimeşespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazı takımın gollerini 67'nci dakikada Yasin, 83'üncü dakikada Uğur, 87'nci dakikada Enes attı. Somaspor bu sonuçla 10 puana ulaşırken, Ergene Velimeşespor 1 puanda kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2021-10-02 18:07:03



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