Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve ‘Kitap Kahvem’ törenle açıldı Bülent Arınç, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı

Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kahvem’in açılışı eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin de katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde yer alan Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi tarafından hizmete sunulan Kitap Kahvem’in açılışı törenle gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından söz alan Hafız Ahmet Şen’in kızı Betül Şen projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende konuşan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi Muzaffer Yurttaş, “Köy okullarına kitap kampanyaları düzenledik. Bunun yanında kütüphane sohbetleri gerçekleştiriyoruz. Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi, Yunusemre Millet Kıraathanesi ve Manisa Şehir Hastanesi’nin kütüphanesinde sohbetler gerçekleştirdik. Manisa İrfan Meclisi Sohbetlerini de yapmıştık. Ancak pandemi dolayısıyla verdiğimiz aranın ardından yeniden başlayacağız. Burada amacımız üniversiteyi, Milli Eğitimi, diyanet camiasını, sivil toplumu muhabbet ortamında buluşturmak. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle Kitap Kahvem Projesini hayata geçiriyoruz. Burada kitap analizleri yapabileceğiz. Gençlerimiz burada çay kahve içip kitap okuyabilecek, satranç oynayabilecek. Gençlerimizle çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Onlarla yazarlarımızı buluşturacağız. Akademi başarı huzur vermiyor, sadece üniversiteyi bitirmek yetmiyor. Şahsiyet enstitülerine ihtiyaç var. İşte buralar da onların yetişmesine vesile olacak” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yaptığı açılış konuşmasında hayata geçirilen proje hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Hafız Ahmet Şen ağabeyimiz emekli, ilahiyatçı. Kızı hanımefendi de Betül Şen Hanım, değerli bir bilim insanı. Aylar önce bize geldiler, böyle bir fikirden bahsettiler. Biz de burada yeterince alanımızın olduğunu söyledik. Buraya Hafız Ahmet ağabeyimizin ismini vermeye karar verdik. Kendisinin 40 – 50 yılda biriktirdiği yüzlerce belki binlerce Osmanlıca, Arapça, Türkçe olmak üzere yazma ve basma eserleri burada üniversiteye hazırlanan ya da akademik çalışmalar yapan gençlerimizle beraber bütün ilim ve bilim camiasının hizmetine sunalım diye arzu ettik. İçinde Arapça, İngilizce, Osmanlıca vs. lisan eğitimlerinin de verilebileceği farklı bir eğitim kampüsü kurduk. Kütüphanenin dışında kursların, eğitim çalışmalarının da yapılacağı bir mekanı açıyoruz. Başta Hafız Ahmet Şen ağabeyimize ve ailesine sağlık ve afiyet diliyorum. Türk Dil ve Edebiyat Derneğine teşekkür ediyorum.”

Açılışta konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de gençlerin yararlanabileceği güzel bir hizmeti açma fırsatı bulduklarını dile getirerek, “Öncelikle Hafız Ahmet Şen bugüne kadar beslendiği kitaplarını buraya bağışlayarak ve onları gençlerle buluşmasını sağlayarak gerçekten büyük bir hizmet yapmış. Sonra Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi Yunusemre Belediyemizin de sağlamış olduğu imkânlarla gençlerimize kaynak arama konusunda rahatlıkla faydalanabilecekleri, diğer etkinlikleri yapabilecekleri güzel imkânlara kavuşturdular. Kısaca aslında çok zor şartlarda elde edilen yağ ile, un ile, şeker ile güzel bir helva yapılmış. Ben öncelikle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçi’nin Yunus Emre Millet Çarşısı’yla Manisa’ya büyük bir eser kazandırdığını dile getiren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Belediye Başkanı Çerçi ve ekibini kutladı. Bülent Arınç burada yaptığı konuşmada, “Eser ortada. Bu eseri gördükten sonra ki ben ilk defa görüyorum. Fevkalade bir eser olmuş. Yunusemre Belediyemiz millet çarşısı ile büyük bir esere imza atmış. Bu imzanın sahibi Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi arkadaşımızdır. Parlamentoda da başarılıydı. Belediye başkanlığında da çok büyük hizmetler yapıyor. Şahsınızda kendisini tebrik ediyorum. Dilerim bu hizmetler artarak devam etsin” diye konuştu.

Konuşmasında hafızlığın önemine de atıfta bulunan Arınç sözlerini şöyle tamamladı: “Şimdi yaptığımız hizmette eğitim hizmetidir. Bir kütüphane ve bu kütüphaneye katkı sunan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği. Yer belediyemizin. Hafız Ahmet Şen beyefendinin kitaplarıyla süslenmiş bir kütüphane. Ahmet Şen beyefendinin hürmetli ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun, belediyemiz onun ismini bu kütüphaneye vermekle vefa gösterdi. Bugün hafız kelimesini de içine alan bir külliyeye sahip oluyoruz. Hafızlık çok önemli. Kendisi gerçek hafızlardan birisi. Hafızlar inşallah kendi ailesinden 10 kişiye başlarındaki taçla şefaatçi olacaklar. Nereden biliyorsun sen bunları. Ben bir hafız değilim ama bir merhum hafızın babasıyım. Tek güvencemiz odur. İnşallah evlatlarımız bizlere şefaatçi olsunlar” Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen davetliler, akademiyi gezerek eserleri inceledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin ev sahipliğini yaptığı törene, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, CBÜ Rektörü Prof Dr. Ahmet Ataç, Malatya Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı Muzaffer Yurttaş, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Hafız Ahmet Şen, kızı Betül Şen, Yunusemre Belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

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