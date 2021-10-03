Akhisarspor fren yaptı

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon daha önce deplasmanda oynadığı ilk 2 maçı kazanan Akhisarspor, Tarsus İdman Yurdu'na penaltıdan kalesinde gördüğü tek golle mağlup olarak ilki yaşadı. İyi başladığı grupta 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 7 puanda kalan Akhisar, kaybını 6 Ekim Çarşamba akşamı Isparta 32 Spor'u ağırlayacağı sınavda telafi etmeye çalışacak. Yeşil-siyahlı ekip, Isparta randevusunun ardından ise hafta sonunu bay takım olarak geçerek dinlenme fırsatı yakalayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-10-03 12:14:34



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