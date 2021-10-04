Manisa'da 14 kiloluk devasa acur ilgi odağı oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde 81 yaşındaki üretici Mehmet Hasırcı tarafından susuz yetiştirilen devasa acur görenlerin ilgi odağı oldu. 45 santimetre boyundaki ve 13 kilo 900 gram ağırlığındaki acurdan gelecek yıl için tohum elde edilecek.

Her yıl Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi Sarımsak Çukuru mevkiindeki tarlasına karpuz, kavun, acur ve susam ektiğini belirten Mehmet Hasırcı, "İnanılır gibi değil. Hiç sulanmadan ve yağmur yüzü görmeden bostanda devasa acur oldu. Allah verdi mi veriyor. Boyu 45 santimetre, ağırlığı da 13 kilo 900 gram geliyor. Bunu evde iyice olgunlaşana kadar bekleterek gelecek yıla tohum alacağım" dedi.

Üretici Hasırcı devasa acuru duyan meraklıların evlerine gelerek acurla fotoğraf çektirdiklerini sözlerine ekledi.

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