Salihli’de gece kulüpleri denetlendi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan gece kulüpleri, Salihli İlçe Jandarma ile Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Salihli Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan eğlence merkezleri ile gece kulüplerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Belgesi (TAPDK) başta olmak üzere işletmelerin asgari teknik ve hijyen şartları kontrol edildi.

Denetimlerde ekipler tarafından hem müşterilerin, hem de çalışan personelin GBT sorgulamaları yapıldı.

Gece ve eğlence yerlerine yönelik denetimlerin Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından devam edeceği belirtildi.

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