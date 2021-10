Başkan Kayda’dan sokak hayvanlarına yakın ilgi Başkan Kayda: “Can dostlar bize emanet”

Manisa Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan sokak hayvanlarını ziyaret edip, yakından ilgilendi. Başkan Kayda, “Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Sadece bugün değil her gün onlara sahip çıkarak sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun” dedi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Başkan Kayda, Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Barınaktaki sahipsiz ve tedavi gören sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Başkan Kayda, Ege Bölgesinde ilk defa kaza sonucunda yaralanan sokak hayvanlarına acil sağlık müdahalesinde bulunmak amacıyla ‘Haybulans’ adı verilen hayvan ambulansı hizmetine başladıklarını söyledi.

Salihli Belediyesi’nin bölgeye örnek olan Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Kayda, “4 Ekim hayvanları koruma gününde barınağımızda kalan can dostlarımızı ziyaret ettik. Merkezimizde 3 veteriner hekim ve 10 personel ile can dostlarımızın tüm tedavileri ile bakımlarını modern ultrason ve röntgen cihazlarıyla yaparak onlara sağlık hizmeti veriyoruz. Yeni hizmete başlattığımız haybulans aracımız, veteriner hekim nezaretinde yaralanan sokak hayvanlarına olay yerinde acil sağlık müdahalesi yaparak tedavi imkanı sağlıyor. Her canlının yaşamına saygı duymalıyız ve onlara sahip çıkmalıyız. Karşılıksız sevgileriyle hep yanımızda olan can dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. Sadece bugün değil her gün onlara sahip çıkalım” diye konuştu.

