Yunusemre'de sokak hayvanları unutulmadı

Yunusemre Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde de sokak hayvanlarını unutmadı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin belirli noktalarına mama ve su bıraktı.

Yunusemre Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, düzenli olarak şehrin belirli noktalarında sokak hayvanlarına barınmaları için kulübe, yem ve mama bırakıyor. Ekipler ayrıca yaralı hayvanlara müdahale ederek onların tedavi ediyor. Yaralı ve bakıma muhtaç hayvanı bulunduğu bölgeden alan ekipler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaştırıyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününün önemine dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hayatı paylaştığımız hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Malum sokak hayvanları hayatı paylaştığımız patili dostlarımız. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizdeki can dostlarımız için düzenli olarak ilçemizin muhtelif noktalarına barınmaları için kulübe, mama ve su bırakıyor. Sokak hayvanlarımıza Fabrikalardan alınan mama desteğinin yanı sıra 20 ton kuru mama dağıttık. 60 adet besleme noktası oluşturduk. Bin adet kedi köpek evi yaptık. Vatandaşlarımızdan gelen saldırgan veya yaralı sokak hayvanı taleplerine hızlı karşılık verebilmek adına 2 olan ekip sayımızı 3’e çıkardık. Aynı zamanda hayata geçireceğimiz proje ile sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşayabileceği, tedavisinin yapılabileceği, vatandaşlar tarafından da ziyaret edilebilecek bir Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi kurmaya hazırlanıyoruz” dedi.

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