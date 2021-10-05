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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık taşıma istasyonlarında çalışmalar sürüyor

İHA

Atık taşıma istasyonlarında çalışmalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye’ye örnek olan trenle katı atıkların taşınması projesi kapsamında Alaşehir Killik ve Yunusemre Muradiye mahallelerindeki atık taşıma istasyonu yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye’de ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan katı atıkların trenle taşınması projesi kapsamında Alaşehir ilçesinde Killik ve Yunusemre ilçesinde Muradiye mahallelerinde gerçekleştirilen atık taşıma istasyonu yapım çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da bu kapsamda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden yapım işleri hakkında bilgiler alan Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’ye örnek olacak bir projede daha çalışmaları ilerletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muradiye’de çalışmalarımız tamamlanma noktasına geldi, Killik istasyonunda da dolgu çalışmalarımız tamamlandı, saha betonu imalatlarına başlanacak. Kısa zamanda çalışmalar tamamlanarak katı atıkların trenle taşınmasına başlanacak. Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda uygulamaya aldığımız bu projenin Manisa’nın çevreci kimliğini daha da pekiştireceğini düşünüyoruz. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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