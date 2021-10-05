Müftü Soykök Sarıgöl'de Kur'an Kursu sınıfı açılışına katıldı

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Sarıgöl’de bir hayırsever tarafından oğlu adına yaptırılan 46 yaş Kur'an Kursunun açılış törenine katıldı.

Hayırsever iş insanı Rasim Yıldız tarafından merhum oğlu Himmet Yıldız adına yaptırılan Sarıgöl Siteler Camisinde hizmet verecek olan 'Yunus Emre Kur’an Kursu' hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışa katılan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, "Öncelikle 17 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan Camiler ve din görevlileri haftası kutlu olsun. Bir ülkede camiler, minareler varsa ezanlar okunuyorsa o ülke özgürdür. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Bu bir hadistir. Geçen yıl din görevlisi arkadaşlar bir camimizi temizlediler. Bu yılda yapacaklar bunu gelenek haline getirelim. Kur’an Kursu hizmet sınıfı açan hayırseverimizi de tebrik ederim. Manisa’da 46 yaş Kur’an kursu sınıfımız 113 oldu." dedi.

Törene katılan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’e plaket verdi. Yapılan konuşmaların ve kesilen kurdelenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından Kur'an Kursu gezildi. Kur’an Kursunda iki sınıf, salon ve oyun alanı bulunuyor.

Kur’an Kursu açılış törenine Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Müftüsü Osman Aslan, Hayırsever iş insanları Hüseyin Gümüşlü, Ahmet Metin, Rasim Yıldız, davetliler ve din görevlileri katıldı.

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