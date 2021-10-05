Akhisarspor evinde galibiyet peşinde

AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçtan 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 1 puan çıkarabilen Akhisarspor, yarın evinde sezonun ilk iç saha galibiyetini kovalayacak. Yeşil-siyahlı ekip hafta içi mesaisinde Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Grupta bu sezon evinde oynadığı 2 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Akhisar, 5 haftada topladığı 7 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Isparta randevusunun ardından hafta sonunu bay takım olarak geçeceklerini hatırlatan teknik direktör Muhammet Yılmaz, iç sahada kazanıp moral tazelemek istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-10-05 12:33:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.