Akhisarspor evinde galibiyet peşinde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçtan 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 1 puan çıkarabilen Akhisarspor, yarın evinde sezonun ilk iç saha galibiyetini kovalayacak. Yeşil-siyahlı ekip hafta içi mesaisinde Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Grupta bu sezon evinde oynadığı 2 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Akhisar, 5 haftada topladığı 7 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Isparta randevusunun ardından hafta sonunu bay takım olarak geçeceklerini hatırlatan teknik direktör Muhammet Yılmaz, iç sahada kazanıp moral tazelemek istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-10-05 12:33:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.