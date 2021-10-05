Turgutluspor kazanmak zorunda

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TURGUTLU, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak henüz galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Turgutluspor, yarın kritik 90 dakikada Silahtaroğlu Vanspor FK'yı konuk edecek.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Ev sahibinde Emirhan'ın sakatlığı sürerken, Mahmut Boz ve Erdoğan'ın durumları maç saati netleşecek. Sezona büyük umutlarla başlayıp kötü sonuçlarla taraftarının tepkisini alan Turgutluspor'da Vanspor maçı teknik direktör Kazım Akgün'ün de son şansı olarak görülüyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu DHA

2021-10-05 12:46:53



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