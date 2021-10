Salihli’de 20 noktaya beslenme istasyonu konuldu

Salihli Belediyesi ile özel bir firma tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanları için beslenme istasyonları kuruldu. Şehir merkezinde 20 ayrı noktaya beslenme istasyonları yerleştirilerek can dostların hizmetine sunuldu.

Salihli Belediyesi, özel bir firma desteği ile sokak hayvanlarının beslenmesi için ilçe genelinde 20 ayrı noktaya sokak hayvanlarına taze su ve mama sağlayacak beslenme istasyonları kuruldu. Bu projeye özel olarak yapılan bir tasarımla giydirilen istasyonlar, belirlenen noktalara monte edilerek patili dostların hizmetine başladı.

Sokak hayvanlarına yönelik yeni bir projeyi başlattıklarını belirten Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, patili dostlar için kurulan besleme istasyonlarına mama ve su dağıtımına katıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak can dostlara yönelik besleme çalışması yapıldığını dile getiren Başkan Yardımcısı Durmaz, “Belediyemiz tarafından her türlü imkanlara sahip barınağımızda, can dostlarımızın mama ihtiyaçları karşılanarak tüm tedavileri ve bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Belediyemiz ve özel firma ortaklığında yeni başlattığımız proje sayesinde şehir merkezinde 20 adet otomatik su hazneli mama istasyonu kurduk. Her can bizim değerlidir, can dostlarımız ve sokak hayvanlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz” dedi.

