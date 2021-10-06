Manisa Büyükşehir Belediyesi 100 günde 1000 kilometre yol yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2021 asfalt sezonu açılışından itibaren geçen 100 günde 17 ilçede rekor bir çalışmaya imza atarak 1000 kilometrelik yol güzergahını asfaltladı. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'nda başlatılan dikey bahçe uygulama da tamamladı.

Manisalıların daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşımlarını sağlamak, toz toprak yolları daha modern hale getirmek için özverili yol yapım çalışmaları gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı asfalt sezonunda önemli bir başarıya daha imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede sezon açılışından itibaren rekor bir çalışma gerçekleştirdi ve 1000 kilometrelik yolu asfaltla buluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, devam eden asfalt sezonu hakkında açıklamalarda bulundu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 4 şantiyesi, 260 aracı ve 320 personeli ile il genelinde gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Başkan Ergün, “Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan yollarda, ekiplerimiz yoğun bir mesai içerisindeler. Bugün itibariyle asfalt sezonu açıldığından beri 100 günde 1000 kilometrelik yolu yenilemiş bulunuyoruz. 17 ilçemizde yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın refahı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Modern kavşağa modern dokunuş

Dev peyzaj uygulamalarıyla kentteki yeşil dokuyu arttıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, ketteki estetik görünümün arttırılması noktasındaki çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kent merkezinde bulunan Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'nda da 550 metrekarelik dikey bahçe uygulaması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen dikey bahçe uygulamasında Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı, Türk Bayrağı'nın simgesi ay yıldız ile çeşitli motifleri yer aldı. Yeşil ile estetiğin adeta dans ettiği dikey bahçe çalışmaları görev yapan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı personelleri, kavşağı nakış gibi işledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde daha yeşil bir Manisa'nın oluşması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, "Bu kapsamda Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'nda da kendi ekiplerimizle dikey bahçe uygulaması gerçekleştirdik. Çalışmamızın tamamlanmasıyla kavşak daha modern bir hava kazandı. Manisalılar için çalışmaya ve yeşil alanlarımızı arttırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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