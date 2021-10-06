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Akhisarspor - Isparta 32 Spor: 0-1

DHA

Akhisarspor - Isparta 32 Spor: 0-1


Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) -
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Anıl Küçükkaraca (xx), Çağrı Yıldırım (xx)
AKHİSARSPOR: Halil (x) Göksu (xx), Furkan (x) (Dk. 46 Yusuf Acer xx), Yavuz Serkan (xx), Bertuğ (xx), Yusuf Cihat (xx), Bora (x) (Dk. 65 Serkan x), Semih (xx), Kemal (x) (Dk. 81 Halil İbrahim x), Recep (x) (Dk. 30 Gökmen x), Mert Efe (x) (Dk. 81 Oğuzcan x)
ISPARTA 32 SPOR: Alp (xxx) Necmican (xx) (Dk. 17 Ertuğrul xx), Şamil (xx), Burak (xxx) (Dk. 76 Said Can xx), Kadir (xx), Mustafa Diler (xx), Gökhan Yılmaz (xxx), Arif (xx), Taner (x) (Dk. 50 Embiya xxx), Mustafa Acar (xxx), Gökdeniz (x) (Dk. 46 Mahmut xxx)
GOL: Dk. 67 Burak (Isparta 32 Spor)
SARI KARTLAR: Mert Efe, Yusuf Cihat, Kemal, Bertuğ, Göksu (Akhisarspor), Şamil, Taner, Arif, Ertuğrul (Isparta 32 Spor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 mağlup oldu ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 67'nci dakikada konuk ekipten Burak attı. Ligde üçüncü iç saha maçında da galibiyetle tanışamayan yeşil-siyahlı ekip, bu skorla 6 maçta 7 puanda kaldı. Isparta temsilcisi ise 11 puanla grupta dördüncü sıraya tırmandı.
DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ
2021-10-06 21:10:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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