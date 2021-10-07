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‘Okula gidiyorum’ diye evden çıktı 6 gündür haber alınamıyor Manisa’da 1 Ekim tarihinde okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki kız çocuğundan 6 gündür haber alınamıyor Gözü yaşlı anne ve baba gözyaşları içinde kızlarının eve dönmesi için çağrıda bulundu

İHA

‘Okula gidiyorum’ diye evden çıktı 6 gündür haber alınamıyor Manisa’da 1 Ekim tarihinde okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki kız çocuğundan 6 gündür haber alınamıyor Gözü yaşlı anne ve baba gözyaşları içinde kızlarının eve dönmesi için çağrıda bulundu

Manisa’da 1 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde ‘Okula gidiyorum’ diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Fatma Karagüllü isimli lise öğrencisi kız çocuğu, akşam ailesini arayarak arkadaşında kalacağını söyledikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Çaresizlik içinde kızlarından bir haber bekleyen anne ve babası gözyaşları içinde kızlarına ‘Eve dön’ çağrısında bulundu.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Şirin Mahallesinde yaşayan 5 çocuklu Karagüllü ailesinin en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki Fatma Karagüllü’den 1 Ekim Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Okula gidiyorum diyerek evden çıkan Fatma Karagüllü akşam saatlerinde babasını arayarak ‘Bu akşam arkadaşım Tuğçe’de kalacağım’ dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Baba Ali Karagüllü okula gittiğinde ise kızının 10 gündür okula gelmediğini ve derse girmediği zamanlarda okul kantininde veya parklarda vakit geçirdiğini öğrendi. Emniyete kayıp başvurusunda bulunan aile kızlarından bir iz bulunması için çaresizlik içinde bekliyor.

“Her gün ağlıyoruz”
Kızlarının ortadan kaybolduktan sonra her gün ağladıklarını ve diğer çocuklarının da okula gitmediğini kaydeden Baba Ali Karagüllü, “Kızımla bir sorunumuz yoktu. Kardeşi Mehmet’le birlikte her gün okula gidiyordu. Kızım Cuma günü akşam eve dönmedi. Telefon ettim ve nerede olduğunu sordum. ‘Kızım eve gel’ dedim. ‘Baba ben Tuğçe’nin yanında kalacağım’ dedi. Ben de ‘Kızım kimsenin yanında kalma, hastalık var, geri dön.’ dedim. O da bana ‘Baba tamam cumartesi günü saat 13.00’da geleceğim’ dedi. Bekledim gelmedi. Biz zaten gariban bir aileyiz. Bana mesaj attı ‘Baba döneceğim ben sana’ dedi bir daha haber alamadık. Nereye gitti, nerede hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Telefonlara çıkmıyor. Ne kızım ne de Tuğçe adındaki arkadaşı. Okula 10 gündür gitmiyormuş. Okula gidiyorum diye okula gidip kantinde takılıyormuş. Parası pulu yok bu kızın. Evden giderken cebinde 70 Lirası vardı. 67 gündür bu kız ne yiyor ne içiyor bilmiyoruz. Endişe ediyorum. Kimler aldı kızımı, kimler götürdü bilmiyorum hepsinden şikayetçi olacağım. Hiç şüphelendiğim kimse yok. Görmediğim, bilmediğim için kimseyi suçlayamam. Biz elimizden geldiğince koştuk ettik başka da bir şey gelmiyor elimizden. Her gün ağlıyoruz. Hanım perişan kaç gündür arıyoruz. Araya araya akıl da kalmadı bizde” dedi.

“Millet ne derse desin ben kızımın sözüne güvenirim”
“Kızım dön gel evine” diyerek gözyaşları döken baba Karagüllü, “Bizden sana bir sıkıntı olmaz. Gelmeni istiyorum. Neredesin sokaklarda kalmanı istemiyorum. Başkalarına uyma, senin baban var burada. Şimdiye kadar kızıma karşı tek bir kötü söz söylemedim. Gel kızım gel. Evlat acısı zordur. Bir tokat bile vurmadım. Millet ne derse desin ben kızımın sözüne güvenirim. Kardeşlerin düşünüyor. Gelmeni istiyorum. Dön bize gel. Emniyette her yerde arıyor.” diye konuştu.

“Ne yemek yiyebiliyoruz ne uyuyabiliyoruz”
Yeme içmeden kesilen ve uykusuz geceler sürekli gözyaşı döken anne Saliha Karagüllü ise gözyaşları içinde şunları söyledi: “Cuma gününden beri kayıp. Anne okula gidiyorum diye okula gitmemiş hiç. Parklarda arkadaşıyla geziyormuş. Geri dönmesini istiyorum. Ne yemek yiyebiliyoruz ne uyuyabiliyoruz. Geri dönmesini istiyorum. Hepimiz onu çok özlüyoruz. O bizim evladımız. Ufak kızım geceleri ablam ablam diye ağlıyor. Geri dönmesini istiyorum başka bir şey istemiyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Ne olursun gel.”
Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 1 Ekim Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Fatma Karagüllü’nün bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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