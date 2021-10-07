TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Vanspor FK: 3

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. Hafta maçında Turgutluspor evinde ağırladığı Vanspor FK’ya 31 mağlup oldu.

Stat: Yedi Eylül

Hakemler: Levent Gümüşdere xx, İlke Akman xx, Yunus Doğan xx

Turgutluspor: Numan xx , Özgür xx, Emre xx, Mutlu x (Berk dk.75 xx ), Marvin x (Berat dk.46 x), Hakan xx, Burak xx, Nuri xx, Yiğit x (Serhat dk.67 x), Alper (Ozan dk.54 xx), Hamit xx (Sarper dk.46 xx)

Vanspor FK: Aydın xx, Emrah xx, Fatih xx, Hamza xx (Kubilay dk.79 xx), Sercan (Baran dk.65 xx), İsmet xx, Kerem xx, Mehmet xx (Furkan dk.46 xx), Oktay xx (Yusuf dk.79 xx), Barış xx, Yakup xx (Mete dk.86 xx)

Goller: Burak dk.81 (Turgutluspor), Emrah dk.10, dk.56, Hamza dk.74 (Vanspor FK)

Sarı Kartlar: Yiğit (Turgutluspor)

Kırmızı Kart: Numan dk.52 (Turgutluspor)

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