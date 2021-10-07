Turgutluspor çare bulamıyor



TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iç sahada Silahtaroğlu Vanspor FK'ya da 3-1 mağlup olarak düşme hattına demir atan Turgutluspor, kötü gidişi bir türlü durduramadı. Ligde bu sezon baştan aşağı yenilediği kadrosu ve teknik heyetiyle 6 maçta yalnız 1 beraberlik alıp, 5 kez sahadan boynu bükük ayrılan kırmızı-siyahlı ekip startta kaldı. Taraftarların 6 haftada 12 gol yerken, 4 gol atabilen takım, teknik direktör Kazım Akgün ve yönetime tepkisi sürerken, kırmızı-siyahlı yönetimden henüz bir yaptırım kararı çıkmadı. Geçen sezon 5 yıl aradan sonra yükseldiği ligde istikrarsız sonuçlar alan, bu sezon da henüz maratonun başında düşme hattından çıkamayan Turgutluspor'da büyük moral çöküntüsü yaşanıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2021-10-07 11:59:13



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