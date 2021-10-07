Salihli Belediyesi’nin 2022 Performans Programı kabul edildi

Salihli Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirirken, meclis üyeleri 2022 Yılı Performans Programını oy birliği ile kabul etti. Başkan Kayda, Performans Programını hazırlayan mesai arkadaşlarına teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Yoklama ve geçmiş meclis kararların dağıtılması ile başlayan toplantıda ilk olarak Salihli Belediyesi’nin 2022 yılı performans programı görüşüldü. Siyasi partilerin grup sözcüleri tek tek performans programı hakkında görüşlerini bildirdi.



“Projeler hayata geçiyor”

Salihli Belediyesi’nin 2022 Yılı Performans Programının görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Kayda, geçen dönemde büyük projelere imza attıklarını belirterek yeni dönem projelerinden olan Kent Meydanı düzenlemesi, Türk Dünyası Parkı ve Gümüşçayı Köprü yapım çalışmalarının başladığını söyledi. Başkan Kayda, Çarşamba Pazaryerindeki açık kalan alanların üzerinin kapanması için ihale sürecinin başladığını dile getirdi. Sanko ile Belediye işbirliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kurtuluş Mahallesine 15 dükkan, Pazar tezgahları, sosyal etkinlik alanları ve otoparkın yer aldığı modern bir çarşı yapacaklarını ifade eden Başkan Kayda, Kurşunlu Vadisinde Sanko tarafından tüm maliyetleri karşılanan 505 metre derinlikte ve 140 derece sıcaklığa sahip yeni bir kuyu açıldığını söyledi.



“Kırveli Pazaryeri müjdesi”

Kırveli, Güneş, Gümüş ve Sarıpınar Mahallelerine hizmet verecek olan yeni bir pazaryeri yapılacağı müjdesini veren Başkan Kayda, mevcut kamyon otoparkının da Sarıpınar Mahallesine taşınacağını söyledi. Kırveli, Güneş, Gümüş ve Sarıpınar Mahallelerinin yoğun bir nüfusa sahip olduğunu kaydeden Başkan Zeki Kayda, o bölgede kamyon otoparkı olarak kullanılan 2 bin 900 metre büyüklüğündeki alana üstü kapalı 150 tezgâhlı bir pazaryeri yapacaklarının müjdesini verdi. Başkan Kayda, yeni pazaryerinin 4 mahalleye hizmet vereceğini belirterek o bölgede yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Nakliye işiyle geçimini sağlayan kamyoncu esnaflarını da mağdur etmeyeceklerinin altını çizen Başkan Kayda, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı ile konu hakkında görüştüğünü ve yeni kamyon otoparkının Sarıpınar Mahallesinde belirlenecek alana taşınacağını söyledi.

12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, ilgili komisyonlardan gelen raporlar meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Salihli Belediyesi’nin 2022 yılı ve izleyen iki yıla ilişkin bütçe konusu, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

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