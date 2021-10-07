Covid'in izlerini silmek için çalışıyorlar Covid sonrası en sık şikayetler çabuk yorulma ve nefes darlığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi PostCovid polikliniğinde son 6 ayda Covid-19 pandemisini atlatıp polikliniğe başvuran bin 500 kişide en çok, çabuk yorulma, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid'in izlerini silmek için çalışıyorlar Covid sonrası en sık şikayetler çabuk yorulma ve nefes darlığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi PostCovid polikliniğinde son 6 ayda Covid-19 pandemisini atlatıp polikliniğe başvuran bin 500 kişide en çok, çabuk yorulma, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri görüldü

İHA

Covid'in izlerini silmek için çalışıyorlar Covid sonrası en sık şikayetler çabuk yorulma ve nefes darlığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi PostCovid polikliniğinde son 6 ayda Covid-19 pandemisini atlatıp polikliniğe başvuran bin 500 kişide en çok, çabuk yorulma, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri görüldü

Korona virüs (Covid19) pandemisini atlatan ancak şikayetleri devam eden hastaların tedavisi için açılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi PostCovid Polikliniğine yaklaşık bin 500 kişinin en çok çabuk yorulma, nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle başvurduğu öğrenildi.
Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı saran korona virüs (Covid19) pandemisini atlatan bir çok insan hastalık sonrası kalan şikayetlerle mücadele ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi PostCovid Polikliniğine 2021 yılının nisan ayından bugüne kadar başvuran hastalar içinde değerlendirmeye alınan bin 500 kişide en çok, çabuk yorulma, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri görüldüğü açıklandı. Bazı hastalarda ise tat ve koku almadaki kalıcı bozukluklar, beyin sisi denilen olaya bağlı olarak gelişen konsantrasyon bozukluğu, uyuma problemleri, dikkat eksikliği gibi birçok problemler tespit edildi.

"Enfeksiyon sonrası hastaların yardıma ihtiyacı var"
Korona virüs pandemisinin her yönüyle savaşmaya devam ettiklerini kaydeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Manisa Celal Bayar Hastanesi olarak pandemiyle her yönden savaşmaya devam ediyoruz. Bu gerek Covidli hastaların tedavisi bunların hem poliklinik hem de servislerinde yoğun bakımlarında tedavisi hem de aşılama süreçleri başta olmak üzere yaklaşık 18 aydan bu yana koronayla mücadelemiz sürüyor. Ama son 6 aydan bu yana PostCovid polikliniği açtık. Bu korona hastalığının sadece enfeksiyonun geçmesiyle bitmediğini gördük. Bu PostCovid dönemde enfeksiyon sonrası dönemde hastaların şikayetleri vardı. Bu amaçla vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek üzere bir poliklinik açtık. Bu poliklinik Türkiye’de ilk uygulamaydı. Gerçekten başvurularda büyük oranda bir talep olduğunu gördük. Gerçekten değerli bir çalışmaydı. Bu poliklinikte son 6 aydan bu yana yaklaşık bin 500 kişi başvurdu ve orada da çok ilginç bulgular elde ettik. Bu şekilde vatandaşlarımıza yardım etmeye Covid enfeksiyon sonrasında da devam ediyoruz. Demek ki bu enfeksiyon sonrasındaki dönemde de bu tip hastaların yardıma ihtiyacı var ve bu insanlara bir şekilde yardım edilmesi gerekiyor. Enfeksiyon geçirdikten sonra bitmiyor bunu gördük. Bu PostCovid polikliniğine enfeksiyon sonrası şikayetleri olan hastalarımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz. Polikliniğin açılmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza bu hastalığı ciddiye almalarını öneriyorum. Aşılamayı ihmal etmemelerini öneriyorum. Mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bu semptomları hem enfeksiyon sonrası gelişen PostCovid dönemindeki semptomları bir şekilde aşılamayla önleyebileceklerini düşünüyorum. Aşılamanın ihmal edilmemesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Hastalar değerlendirilip tetkikler yapıldı"
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Havlucu da, "Yaklaşık 8 aydır Covid19 hastalığıyla uğraşan bir göğüs hatalıkları kliniği olarak nisan 2021’de Covid hastalıkları sonrası kalan şikayetleri tedavi etmek amacıyla poliklinik hizmeti açtık. Nisan 2021’den beri yaklaşık bin 500’e yakın hasta değerlendirildi. Bu hastaların birçoğu hafifte geçirmiş olsa birçok şikâyetle bize geliyorlar. Bu şikâyetlerin içinde en sık başvuru nedenleri çabuk yorulma, nefes darlığı, öksürük gibi şikayetler. Bunun yanında daha spesifik olan bulgular tat ve koku almadaki kalıcı bozukluklar, beyin sisi dediğimiz olaya bağlı olarak gelişen konsantrasyon bozukluğu, uyuma problemleri, dikkat eksikliği gibi birçok problemlerle bize geldiler. Kliniğimizde bunlarla ilgili hastalarımız değerlendirilip tetkikleri yapıldı. Gerektiği durumlarda da diğer ilgili branşlara danışılarak bu hastaların tedavileri yapılmaktadır" diye konuştu.
Türkiye’de üniversite olarak ilk açılan polikliniklerden biri olduklarını kaydeden Doç. Dr. Havlucu şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla başka bir üniversite de var ama üniversite olarak PostCovid Polikliniği işleten Celal Bayar Üniversitesi. Bunun yanında bir iki tane eğitim ve araştırma hastanesi daha var Ankara ve İstanbul’da ama bir elin parmağını geçecek sayıda değil toplamda. O yüzden de bu Türkiye’deki öncü Hastanelerden biri bu poliklinik. Aşı testlerinde de en son Celal Bayar Üniversitesinde yapılan aşıların etkinliğiyle ilgili çalışmada bizim üniversite de çıkmıştı. O yüzden Celal Bayar Üniversitesi Covid anlamında belli bir yerde söz sahibi. Yeri gelmişken vurgulamak gerekiyor. Aşıyla ilgili eğer ben zaten hafif geçireceğim değip aşı yaptırmamak doğru değil. Tamam, hafif geçirebilirsiniz ama hafif geçirenler dahi hastalığı geçirdikten 69 ay boyunca şikayetleri devam ediyor. O şikayetlere maruz kalmamak için aşılarınızı yaptırmanızı çok çok önemsiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli Belediyesi’nin 2022 Performans Programı kabul edildi
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi’nin 2022 Performans Programı kabul ...
Manisa FK itiraz etmedi
YEREL HABERLER Manisa FK itiraz etmedi
Somaspor deplasmanda kayıp
YEREL HABERLER Somaspor deplasmanda kayıp
Eğitim Bir Sen’den ‘Okulların personel ihtiyacı karşılansın’ çağrısı
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen’den ‘Okulların personel ihtiyacı ...
Turgutluspor çare bulamıyor
YEREL HABERLER Turgutluspor çare bulamıyor
Ayağıyla yazdığı kitabını, okurları için ayağıyla imzaladı
YEREL HABERLER Ayağıyla yazdığı kitabını, okurları için ayağıyla ...
Manisa Sağlık Sen’den sağlık idarecilerine çağrı
YEREL HABERLER Manisa Sağlık Sen’den sağlık idarecilerine çağrı
Salihli esnaf kefaletten esnaf ve sanatkara müjde
YEREL HABERLER Salihli esnaf kefaletten esnaf ve sanatkara müjde
Manisa'da kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da kenevir operasyonu
Akhisarspor düşüşte
YEREL HABERLER Akhisarspor düşüşte
Süt tankeri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Süt tankeri yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Vanspor FK: 3
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Vanspor FK: 3
‘Okula gidiyorum’ diye evden çıktı 6 gündür haber alınamıyor Manisa’da 1 Ekim tarihinde okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki kız çocuğundan 6 gündür haber alınamıyor Gözü yaşlı anne ve baba gözyaşları içinde kızlarının eve dönmesi için çağrıda bulundu
YEREL HABERLER ‘Okula gidiyorum’ diye evden çıktı 6 gündür haber ...
TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi Bu sene gerçekleştirilen TEKNOFEST 2021 finallerinde iki şampiyonluk ve bir ikincilik alan Manisa’da okullar için ödül töreni düzenlendi Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek için üstün teknoloji ürünleri üretmenin önemine değindi
YEREL HABERLER TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi Bu sene ...
Şehzadeler ve Yunusemre muhtarları toplandı
YEREL HABERLER Şehzadeler ve Yunusemre muhtarları toplandı
Rektör Ataç Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törene katıldı
YEREL HABERLER Rektör Ataç Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törene ...
Akhisarspor - Isparta 32 Spor: 0-1
YEREL HABERLER Akhisarspor - Isparta 32 Spor: 0-1
Akhisarspor - Isparta 32 Spor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Isparta 32 Spor (FOTOĞRAFLAR)
Turgutluspor - Silahtaroğlu Van Spor FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Silahtaroğlu Van Spor FK (EK ...
Başkan Çetin Akın’dan proje yağmuru
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın’dan proje yağmuru
Turgutluspor - Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-3
YEREL HABERLER Turgutluspor - Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-3
Turgutluspor - Silahtaroğlu Van FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Silahtaroğlu Van FK (FOTOĞRAFLAR)
Damadını öldüren kayınpeder: Kavga sırasında bıçağa çarptı
YEREL HABERLER Damadını öldüren kayınpeder: Kavga sırasında bıçağa ...
Turgutlu Belediye Meclisi 10 maddeyi görüşerek karara bağladı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediye Meclisi 10 maddeyi görüşerek karara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.