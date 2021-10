Salihli Diyanet-Sen 'Vefa' yemeğinde buluştu

DiyanetSen üyeleri, Salihli Temsilciliği tarafından Camiler ve Din Görevlileri haftası dolayısıyla düzenlenen 'Vefa' yemeğinde buluştu.

Saliha Cami İmam Hatibi Serkan Dinçer’in Kur’anı Kerim tilaveti dinletisi ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan DiyanetSen Salihli Temsilcisi Mehmet Demirtaş, Salihli’de DiyanetSen bayrağını daha iyi noktalara getirebilmek için azim ve gayretle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



“Sendikacılık bir davadır, bir gönül işidir”

Korona virüs pandemisinden dolayı birçok etkinliği yapamadıklarını belirten Demirtaş, “DiyanetSen üyelerimizle vefa yemeğinde bir araya gelmek istedik. Sendikacılık bir davadır, bir gönül işidir. Sendikacılık gönül alma işi değildir. Biz bu yola, bu davaya baş koyduk, bu davada yürümeye devam edeceğiz. Her daim Diyanetsen bayrağını Salihli’de dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi. Sözleşmeli çalışan din görevlilerine kadro müjdesi veren Demirtaş “2022 yılında sözleşmeli arkadaşlarımız kadroya geçecekler. 3600 ek gösterge de 2022 yılında tamamlanmış olacak. Tüm bunlar sendikanın kazanımlarıdır” diye konuştu.



“Bizler sizlere hizmet için buradayız”

Salihli’deki üyeleri ile 'Vefa' yemeğinde buluşturan DiyanetSen Salihli Temsilcisi Mehmet Demirtaş’a teşekkür eden Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir, bu buluşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Sendikacılığın bir duruş olduğunu ve sıradan bir dernek olmadığını vurgu yapan Özdemir, “Türkiye’de yetkili tek sendika biziz. Ancak yetkili sendika olup, bu bayrağı taşımak zordur. Bu yetki bayrağını her sendika taşıyamaz. Ama bu bayrağı DiyanetSen olarak en iyi şekilde taşıyoruz” diye konuştu. Sendika olarak her zaman üyelerinin yanında olduklarını belirten Özdemir “Manisa’da bin 780 üyemiz var. Biz sizler için buradayız, size hizmet için buradayız” dedi.



“Personelimle gurur duyuyorum”

Uzun bir aradan sonra personeli ile vefa yemeğinde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu anlatan Salihli İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, “Sizlerle her zaman gurur ve şeref duyuyorum. Bizleri bu programda bir araya getiren DiyanetSen Temsilciliğimize teşekkür ediyorum” dedi. Yapılanın duanın ardından Vefa yemeği programı çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Vefa yemeğine İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, DiyanetSen Şube Başkanı Ahmet Özdemir, DiyanetSen Salihli Temsilcisi Mehmet Demirtaş, Eğitim Bir Sen ve MemurSen Temsilcisi Yıldırım Özkan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Can Yetiş ve sendika üyeleri katıldı.

