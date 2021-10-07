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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisakart’tan öğrenciler için önemli açıklama

İHA

1 Haziran 20201 Haziran 2021 tarihleri arasında ve öncesinde Manisakart'ını alan ve toplu taşıma araçlarının indiriminden faydalanan öğrenciler için yıllık vize yenilemesi başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruda, öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından indirimli yararlanabilmesi için vize işlemini 30 Ekim tarihine kadar yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Manisakart’tan öğrenciler için önemli açıklama

1 Haziran 20201 Haziran 2021 tarihleri arasında ve öncesinde Manisakart'ını alan ve toplu taşıma araçlarının indiriminden faydalanan öğrenciler için yıllık vize yenilemesi başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruda, öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından indirimli yararlanabilmesi için vize işlemini 30 Ekim tarihine kadar yaptırmaları gerektiği belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçlarında kullanılan Manisa Kart için öğrencilere duyuru yapıldı. MANULAŞ’tan yapılan duyuruda, “1 Haziran 20201 Haziran 2021 tarihleri arasında ve öncesinde Manisakart'ını alan, toplu taşıma araçlarının indiriminden faydalanan öğrencilerimizin yıllık vize yenilemesi başlamıştır. Vize yapılmadığı takdirde 30 Ekim 2021 tarihinde kartlardan tam ücret tahsil edilecektir. 1 Haziran 2021 tarihinden sonra Manisakart alan ya da vize yaptıran öğrencilerimiz için uyarımız geçerli değildir.” ifadeleri yer aldı.
Kart vize yenileme işlemini yapacak olan öğrencilerin, Manisakart ve öğrenci belgeleri ile MANULAŞ Hizmet Binası, MCBÜ Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde bulunan kart basım merkezlerine başvuruda bulunabileceği de belirtildi. Yapılan açıklamada ilk, orta ve lise öğrencilerinin öğrenci belgesi getirme zorunluluğu olmadığı da ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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