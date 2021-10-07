Öğretmenler anılarını oyunlaştırdı ‘Annem gibi’ oyunu radyoseverlerle buluşuyor

Tiyatroya gönül veren öğretmenlerin kurduğu Tebeşir Tiyatrosu, radyo oyunuyla dinleyicilerle buluşacak. 9 Ekim Cumartesi günü saat 21.00’de Damla Radyo’da yayınlanacak oyunda Manisa Çağatay Uluçay İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Esma Nur Tögel Çil yer alacak.

Türkiye genelinde tiyatroya gönül veren öğretmenlerin kurduğu Tebeşir Tiyatrosu, radyoda tiyatroseverlerle buluşacak. Tiyatro ve radyo sanatçısı Göktan Güçlü’nün kaleme aldığı ‘Annem Gibi’ isimli oyununda Türkiye’nin her yerinden 40 öğretmen, öğrencilerle olan anılardan derlenen oyunu dinleyicilere aktaracak. Manisa Çağatay Uluçay İlkokulu Öğretmeni Esma Tögel Çil’in yer aldığı oyun, 9 Ekim Cumartesi günü saat 21.00’de Damla Radyo’da yayınlanacak. Tebeşir Tiyatrosunun birkaç ay önce bir radyo tiyatrosu seslendirmek için Türkiye’nin dört bir yanından ve kardeş ülke Azerbaycan’dan tamamen gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş öğretmenlerden oluştuğunu dile getiren Esmanur Tögel Çil, ‘Annem Gibi’ oyununa ilişkin bilgi verdi. Evlerinde tiyatro keyfi yaşamak isteyen herkesi Damla Radyo dinlemeye davet eden Esmanur Tögel Çil, kendileri için büyük bir anlam ifade eden bir çalışmaya dahil olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

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