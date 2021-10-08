Jeopark Belediyeler Birliği Encümeni Kula’da toplandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kurulan Jeopark Belediyeler Birliği’nin Ekim ayı encümen toplantısı Kula’nın tarihi yapılarından Ehsanlar Konağı’nda gerçekleşti.

Jeopark Belediyeler Birliği’nin Ekim ayı Encümen Toplantısı 7 Ekim 2021 Perşembe günü Kula’nın tarihi ve turistik yapılarından olan Ehsanlar Konağı’nda yapıldı. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve birlik encümen üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Sibel Alkın, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidar da yer aldı. Jeopark Belediyeler Birliği’nin 2022 mali yılı bütçe tasarısı ile ilgili teklifinin oy birliği ile kabul edildiği encümen toplantısında; KulaSalihli UNESCO Global Jeoparkı’nın geliştirilmesi noktasında 2022 yılında yapılması planlanan faaliyetler de görüşüldü.

Jeopark Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’nın ardından Kula’da tarih ve kültür yolculuğu yapan ilgililer, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kula’da restore ettiği tarihi evlerden olan ve Kula Belediyesinin butik otel olarak düzenlediği Ehsanlar Konağı ile Beyler Evi’ni gezdiler. Kula Divlit Volkanik Parkı’nda eğitim gezisi yapan Jeopark belediyeler birliği encümen üyeleri ve büyükşehir belediyesi daire başkanları, jeopark görevlilerinden volkanik yapı hakkında bilgiler aldılar.

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