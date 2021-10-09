Turgutlu Belediyespor potada TKBL'de

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)Turgutlu Belediyespor, Adana Basketbol'un ligden çekilmesiyle Türkiye Basketbol Federasyonu'nun davetlisi olarak bir üst lige çıktı.

Turgutlu temsilcisi, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadelesine devam edecek. Geçen sezon Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde yer aldığı grubunu namağlup lider tamamlayıp yükseldiği Play-Off'ta aldığı tek yenilgiyle 3'üncü olarak üst lige yükselme fırsatını kaçıran Turgutlu Belediyespor, Adana Basketbol Spor Kulübü'nün çekildiği Kadınlar Basketbol Ligi'ne, Basketbol Federasyonu'nun davetlisi olarak yükseldi. Turgutlu temsilcisi ligdeki ilk maçını yarın saat 18.00'de İzmir'de Vali Hüseyin Öğütcen Spor Salonu'nda Karşıyaka Çarşı Koleji ile karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-10-09 14:31:27



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