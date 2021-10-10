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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazeteci Nurettin Doğan'ın mutlu günü

İHA

Gazeteci Nurettin Doğan'ın mutlu günü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gazetecilik yapan Nurettin Doğan’ın Avukat kızı Buket Doğan, yine kendisi gibi avukat olan Hüseyin Subay ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kıydı.
Alaşehir Turkuaz Kır Düğün Bahçesi’nde yapılan törenle Av. Buket Doğan ve Av. Hüseyin Subay dünyevine girdi. Çiftlerin nikahını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kıyarken, şahitliklerini İzmir Barosu eski genel sekreterlerinden Avukat Erol Özcan ve MHP Alaşehir Belediye Meclis üyesi olan Avukat Bilgehan Noyan yaptı.
Avukat çiftlerin düğünlerine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ali Uçak, Alaşehir AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel, Alaşehir MHP İlçe Başkanı ve Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir CHP eski ilçe başkanı Ahmet Akgündüz, sivil toplum örgütü başkanları ve davetliler katıldı.

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