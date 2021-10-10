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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacak

İHA

Manisa'da arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacak

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, idare bünyesinde hizmet veren 19 Atıksu Arıtma Tesisinin işleyişi ile ilgili gerçekleştirilen sunum toplantısına katılım sağladı. Çevik, “İl genelinde Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe kalmayacak” dedi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gediz ve Bakırçay havzalarının temizlenmesi yolunda büyük hizmet veren atıksu arıtma tesisi çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’nca işletilen atıksu arıtma tesislerinin durum değerlendirmesine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. BESOT Toplantı salonunda düzenlenen sunuma, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, şube müdürleri, daire bünyesinde görevli tesis sorumluları ve teknik personel katıldı. Makine mühendisi Kaan Baknalı tarafından yapılan sunumda, her tesisin giriş ve çıkış parametreleri ile genel durumları ve performans verileri ile ilgili bilgilendirme yapılarak, çalışmalarla ilgili detaylar paylaşıldı.

“Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe kalmayacak”
Sunum öncesinde bir konuşma yaparak değerlendirmelerde bulunan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “19 adet Atıksu Arıtma Tesisimiz var. Sarıgöl ilçemizdeki tesisin yapımı sürüyor, Selendi, Demirci ve Kırkağaç İlyaslar ihale edildi. Bunun yanı sıra Muradiye Atıksu Arıtma Tesisinin kredisi hazır. Köprübaşı ilçemizin de projesi hazır. Bunlar tamamlanınca Manisa ilimizdeki ilçelerimizin tamamına Atıksu Arıtma hizmeti götüreceğiz. 2014 yılında Büyükşehir olduğumuzda yüzde 34 oranında faaliyet gerçekleştiriyorduk. Bugün bu rakam yüzde 77 oranındadır. Bugüne kadar Atıksu Arıtma Tesislerine 312 milyon TL yatırım yaptık. Tesisi yapmak yetmiyor, işletmek gerekiyor. Bu zamana kadar 256 milyon metreküp evsel nitelikli atık suyu arıtarak bereketli havzalarımıza sağlıklı bir şekilde verdik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün hedefi doğrultusunda Gediz ve Bakırçay’ı balık tutulan günlerine ulaştırmak adına Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımız ve tesislerimizde görevli arkadaşlarımızla durmaksızın çalışıyoruz. Bu hedefe tüm personellerimizin özverili çalışmasıyla ulaşacağız. Çalışmalarımızın önemini daha çok kişiye anlatmak için de tüm Manisalı vatandaşlarımızı tesislerimize davet ediyoruz. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir Manisa için, bir aile gibi el birliğiyle, dayanışmayla çalışmanızdan ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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