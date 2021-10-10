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Manisalılar 96 yıl önceki heyecanı yaşadı Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Manisa’ya ilk gelişinin 96’ncı yılı törenlerle kutlandı

İHA

Manisalılar 96 yıl önceki heyecanı yaşadı Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Manisa’ya ilk gelişinin 96’ncı yılı törenlerle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhurbaşkanı olarak Manisa’ya ilk gelişinin 96’ncı yılı törenlerle kutlandı. Atatürk’ün temsili olarak Manisa Garı'na gelişinin canlandırıldığı törende protokol üyeleri ve öğrenciler Manisa Garı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü yaparken, vatandaşlar da alkışları ve bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin ilanından sonra cumhurbaşkanı sıfatıyla Manisa’ya ilk kez gelişinin 96’ıncı yıldönümü dolayısıyla Manisa Tren Garı’nda temsili karşılama töreni gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, daire başkanları ve müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk’ün Manisa’ya trenle gelişinin canlandırıldığı törende öğrenciler Atatürk fotoğrafı ile trenden indi. Efeler zeybek oyunu ve halk oyunları gösterisinin ardından öğrenciler Türk bayrağını Vali Karadeniz’e takdim etti. Vali Karadeniz bayrağı öperek teslim aldı.
Tren garı içerisindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nin ziyaret edilmesinin ardından protokol ve öğrenciler, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde Manisa Garı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Vatandaşlar, korteji kaldırımdan ve evlerinden selamlayarak, Türk bayrağı ve alkışlarıyla eşlik etti.
Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren kortej yürüyüşünün ardından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunumları gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü yaptı. Güzgülü, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra büyük bir liderlik örneği göstererek, Anadolu’yu karış karış gezmiş ve yurdumuzun her köşesinde kalkınma hamlesi başlatmıştır. Atatürk, bu çalışmalar ve inkılaplar bir bir hayata geçerken, halkın içinde yer alarak, Cumhuriyet’in kazanımlarına dikkat çekmiş, cefakar ve fedakar Türk halkına minnetlerini bizzat sunmuştur. İşte bugünün güçlü Türkiye’sinin temelleri bu şekilde atılmıştır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de, Manisa’ya ilk kez geldiğinde 'Birkaç ay evvel buradan geçtiğim zaman buralar ateşler içinde idi. Şimdi o günlerin geçtiğini, halkın bir araya geldiğini ve çalışmaya başladığını gördüm. Şundan dolayı çok bahtiyarım, muhterem ahali bütün efradımız çok çalışkandır. Feyizli araziye mâlik bulunuyorsunuz. Bu çalışkan ahalimizin mesaisi ile az zamanda çok nâfi neticeler elde edileceğine eminim' demiştir. Hemşerilerimizin çalışkanlığını ve ne denli verimli topraklara sahip olduğumuzu, Atatürk’ün bu sözlerinden de anlamak mümkündür” dedi.
Atatürk’ün Manisa’ya gelişinde dönemin belediye başkanı olan Bahri Sarıtepe’nin yaptığı konuşma ile Atatürk’ün Manisalılara sesleniş metninin okunmasının ardından tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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