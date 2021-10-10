TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Turgutluspor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. Hafta maçında Soma Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Somaspor ile Turgutluspor 11 berabere kaldı.



Stat: Soma Atatürk

Hakemler: Süleyman Bahadır xx, Çağlar Öztürk xx, Mert Baykal xx

Somaspor: Muharrem Tunay Meral xx, Erkul Küçük xx (Dk.73 Yasin Yıldız x), Melih Şencan xx, Uğur Can xx (Dk.73 İbrahim Ak x), Özcan Aydın x (Dk.68 Mücahit Aslan x), Yılmaz Ceylan xx (Dk.73 Furkan Şimşek x), Yasin Abdioğlu xxx, Mustafa Şengül xx, Ali Akkuş xx, Enes Bakkal x (Dk.45 Osman Hanoğlu x), Ramazan Işık xx

Turgutluspor: Ozan Can Oruç xx, Marvin Sinan xx, Yiğit Utku Gök xx, Özgür Özdemir xx, Nuri Emre Akşit xx, Hamit Kulya xx (Dk.46 Berk Çetin xx), Hakan Turan xx (Dk.66 Emirhan Özyaşar xx), Emre Keskin xx, Alper Ademoğlu xx (Dk.55 Burak Gençal xx), Burak Çoban xx, Sarper Çağlar xx (Dk.46 Berat Altındiş xx)

Sarı Kartlar: Uğurcan, Ramazan Işık, İbrahim Ak (Somaspor) Berk Çetin, Burak Gençal (Turgutluspor)

Goller: Dk.3 Yasin Abdioğlu (Somaspor) Dk.68 Burak Osman Gençal (Turgutluspor)

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