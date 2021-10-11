Somaspor tekliyor

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?



SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst üste 2 galibiyetle başlayan Somaspor, ardından çıktığı 5 maçta yalnız 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi. Son 5 sınavda Afyonspor'la 3-3 berabere kalıp, Diyarbekirspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Soma, iç sahada Ergene Velimeşespor'u 3-0 mağlup etse de 2 haftadır yine fren yaptı. Hafta içi mesaisinde Sakaryaspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, dün iç sahada düşme hattındaki Turgutluspor'la oynadığı Manisa derbisinde öne geçse de 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyon olarak ilçeyi yıllar sonra 2'nci Lig'de temsil eden Somaspor, zirve ortağı olarak başladığı yeni sezonda art arda puan kayıplarıyla 11 puanla 10'uncu sıraya geriledi. Soma'nın liderle arasında 6 puan fark bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-10-11 10:44:02



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