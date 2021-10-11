Salihli OSB'yi fiber optiğe kavuşturacak imzalar atıldı

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Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, fiber altyapı için protokol imzaladı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ve firmanın İl Müdürü Murat Işık öncülüğünde Fiber Altyapı Protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, sanayi bölgesinde eski tip bakır kablolar aracılığı ile sağlanan İnternet hizmetinin daha hızlı, kesintisiz sağlanması ve bölgenin bütün iletişim altyapısı değişecek.

Yapımına başlanan çalışmalar Salihli OSB Yönetimi ve firma yetkilileri ile yerinde incelenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Çalışmalar sonucunda fiber optik altyapı ile İnternet hızının çok yüksek seviyelere çıkacağı ve çalışmaların sene sonuna doğru tamamlanacağının bilgisi verildi.

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