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Doğaseverlerin yeni gözdesi 'Yelimere Kanyonları' Manisa'nın Selendi ilçesindeki doğa harikası 'Yelimere Kanyonları' tabiat anıtı ilan edilmesinin ardından ziyaretçi akınına uğramaya başladı

İHA

Doğaseverlerin yeni gözdesi 'Yelimere Kanyonları' Manisa'nın Selendi ilçesindeki doğa harikası 'Yelimere Kanyonları' tabiat anıtı ilan edilmesinin ardından ziyaretçi akınına uğramaya başladı

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Terziler Mahallesinde bulunan doğa harikası kanyonlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 07.05.2021 tarihli Olurları ile 'Yelimere Kanyonu Tabiat Anıtı' olarak tescil ve ilan edilmesinin ardından doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi.
Selendi'nin Terziler Mahallesine 3 kilometre uzaklıkta, kendine has doğa özelliklerine sahip olan ve çok sarp yerde bulunan Yelimere Kanyonlarının yerini sadece yöre halkı ve avcılar bilirken bölgenin tabiat anıtı ilan edilmesinin ardından Yelimere Kanyonları doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 07.05.2021 tarihli Olurları ile 'Yelimere Kanyonu' Tabiat Anıtı olarak tescil ve ilan edildikten sonra bölgenin tanıtılması için gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde bölge keşfedildi.
Doğaseverlerle birlikte yürüyüşe katılan Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, kanyonun ilgi çekici doğal yapısı ile görülmeye değer olduğunu, tabiat anıtı ilan edilen alana yapılması planlanan yürüyüş yolları, asma köprü, seyir terası gibi yapılarla kanyona ilginin daha da artarak kanyonun turizme kazandırılacağını dile getirdi. Kaymakam Yıldırım, bölgenin turizm çekim merkezi olmasını umduklarını kaydederek Yelimere Kanyonunun başta Terziler Mahallesi olmak üzere ilçe ve il ekonomisine katkı sunacağını söyledi.
Düzenlenen yürüyüş ile bölgenin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Kaymakam Yıldırım, "Bugün çok güzel ve keyifli bir gün geçirdik. Yelimere Kanyonu Tabiat Anıtı doğa yürüyüşüne katılım sağlayan herkese teşekkür ederim.” dedi.
Terziler Mahallesi Muhtarı İsmail Ekim ev sahipliğinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne, Kaymakam Ali Yıldırım’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Osman Malkoç, Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, Daire Amirleri, gazeteci İsmail Aydın, basın mensupları, Manisa’dan ve Uşak’tan gelen doğaseverler ve yürüyüş grupları ile vatandaşlar katıldı.

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