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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar havası

İHA

Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar havası

Turgutlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, muhteşem bir organizasyon ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri yedi bini aşkın güreşsevere Kırkpınar havası yaşattı. Yağlı Güreşlerin finalinde kıran kırana bir mücadele yaşanırken, başpehlivanlık mücadelesini Yıldıray Akın’ın mağlup eden İsmail Koç kazandı.
Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri, ilçe merkezinde mehter takımının eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Yağlı güreşler ise vatandaşların büyük bir katılımı ile Urganlı Er Meydanında gerçekleşti. Kıspetlerini giyerek yağlanan pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla er meydanına çıktı. 14 boy kategorilerinde ter döken güreşçilerin mücadelesi vatandaşların büyük beğenisini topladı. Güreşlerin kazananı ise İsmail Koç oldu.
Turgutlu Yağlı Güreşleri, kadınından erkeğine, yaşlısından gencine izlemeye gelenler ile yağlı güreşleri her kentte takip eden güreşseverlerden tam not aldı. Türkiye’nin en ünlü başpehlivanlarının kol bağladığı ve binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği güreşlere; Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Süreyya Doğan, Turgutlu Jandarma Komutanı Halim Karaer, Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ve personeli, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile protokol üyeleri de katıldı.

Muhteşem finalin adı: İsmail KoçYıldıray Akın
Turgutlu Yağlı Güreşleri’ne 14 boy kategorilerinde pehlivanlar kıyasıya mücadele ettiler. Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri finalinde, İsmail Koç ile Yıldıray Akın kıran kırana bir mücadele örneği gösterdi. Kıyasıya mücadelenin galibi İsmail Koç olurken, Turgutlu Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olarak adını tarihe yazdırdı. Turgutlu Yağlı Güreşleri’nin üçüncüleri ise Fatih Atlı ve Yalçın Öncü oldu.
Türkiye’nin ünlü başpehlivanlarının er meydanında kıran kırana mücadele ettiğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:
"Bugün çok gururluyuz bunun iki tane nedeni var. Birincisi doğduğum büyüdüğüm topraklarda, Urganlı Turgutlu Belediyesi er meydanımızda kıran kırana mücadelelere sahne olan yağlı güreşlerimizi coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. İkincisi ise Milli bayramlarımızı ve Ata sporlarımızı en iyi şekilde yaşatmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizin sözünü vermiştik. Bugün bu sözlerimizi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Turgutlu Yağlı Güreşleri'ne katılan tüm pehlivanlarımıza, güreş heyecanını doyasıya yaşayan binlerce güreş severimize, Başpehlivanımız İsmail Koç’a, koordinatörlerimiz Ferzande Sayan’a, Onur Şenel’e ve Turgutlumuza yakışır bu büyük organizasyon da emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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