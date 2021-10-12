Turgutlu Belediyesi ekipleri ilçenin her noktasında

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede sürdürdüğü asfalt sathi, yeni çocuk oyun grubu, boyama, tamirat, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden asfalt serim çalışmaları ilçe genelinde büyük bir titizlikle yürütülüyor. Ekipler Birinci Kanal Çakal Azmak Köprü Mevkisi ile Zincirlikuyu Mevkisi arasındaki yola 25 bin metrekarelik asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Kuşlar Mahallesinde parke taşı tamirat ve Kabaçınar Mahallesinde köy konağı yapım çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler Altay Mahallesi Dumlupınar Sokakta yol kaldırma ve parke taşı yenileme çalışmalarını özveri ile sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise merkez ve kırsal mahallelerde bakım, tamirat ve boyama çalışmalarını hayata geçiriyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Dalbahçe İlkokulu ile Güney Mahallesi Köy Konağı boyama çalışmalarını tamamladı. Devlet Hastanesinde yer alan kreşin boyama çalışmalarına devam ediyor. İstasyonaltı Mahallesinde yer alan futbol sahasına ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çimlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca Irlamaz Mahallesine yeni çocuk oyun grupları kurulumunu tamamlayarak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdi.

Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz hiç durmadan Turgutlu’muz için çalışmaya, hemşehrilerimiz için hizmet etmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerimizin özverili çalışması sonucunda 25 bin metrekarelik asfalt serim çalışmalarını tamamlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yoğun olarak kullandıkları parklarımızı, futbol sahalarımızı ve köy konaklarımızın boyama, yapım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi. Irlamaz Mahallemize ise yeni çocuk oyun grubu kazandırarak çocuklarımızın vakit geçirebileceği ve sosyalleşebileceği alanlar oluşturduk. Bu sayede çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz. Turgutlu’muzun ihtiyacı olan tüm çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

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