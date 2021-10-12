Manisaspor'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Uyuşturucudan gözaltına alınan 3 yabancı uyrukludan 2'si tutuklandı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 yabancı uyrukludan 2'si tutuklandı.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde iki ikamete operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada 7 parça halinde 395,67 gram Takoz Esrar maddesi, 9 parça halinde 7,65 gram Metamfetamin maddesi, 127 adet Ecstasy hap, 1700 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Konuyla ilgili yabancı uyruklu 3 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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