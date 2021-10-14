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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da Horzum-Alayaka Barajı üzüm bağlarına bereket katacak

İHA

Manisa’da Horzum-Alayaka Barajı üzüm bağlarına bereket katacak

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde DSİ tarafından yapımı devam eden Horzum Alayaka barajının 2 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Şehzadeler kenti Manisa’da 2022’ye 7 yeni baraj ve 1 göletle girmeyi hedefleyen DSİ Genel Müdürlüğü, Horzum Alayaka Barajını da 2 aya kadar bitiriyor. Bin 810 dekar araziye can suyu verecek baraj, bölge üreticisine yılda 4 milyon 290 bin lira daha fazla kazandıracak. Yeni yıla Manisa’da 7 baraj ve 1 göletin inşasını tamamlayarak girmeyi hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, HorzumAlayaka Barajı’nda da sona yaklaştı.
27 Eylül itibari ile HorzumAlayaka Barajı’nda gövde ön yüz beton kaplama çalışmalarına başlandığını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, 2 ay içinde tüm imalatları bitirerek barajı tamamlamak istediklerini söyledi. DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, “HorzumAlayaka Barajı’nın gövde ön yüz beton kaplama işinde şu anda yüzde 50 seviyesindeyiz. Bin 500 metreküplük beton kaplama işinin 750 metreküplük kısmını 15 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Ekim ayı sonu itibari ile barajın gövdesindeki çalışmalarımızı tamamen bitireceğiz ve vana odası imalatlarına başlayacağız” diye konuştu.
HorzumAlayaka Barajı için vana siparişlerinin de verildiğini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, yeni yıl gelmeden gerekli montajları tamamlayıp, barajda su tutmayı planladıklarını söyledi.
HorzumAlayaka Barajı’nda 740 bin metreküp su tutulacağını açıklayan Birol Çınar, “Proje bin 810 dekar tarım arazisini basınçlı borulu sistemle sulayacak. Alaşehirli üretici hem tarlalarını daha ucuz maliyetle sulayacak, hem de sistemli sulama neticesinde verim artışı elde edecek. 2021 yılı rakamlarıyla yılda 4 milyon 290 bin lira ek gelir artışı bekliyoruz” diye konuştu.
Alayaka Mahallesi’nin güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerinde inşa edilen barajın gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Temelden yüksekliği 38 metre olan HorzumAlayaka Barajı’nın gövdesi için yaklaşık 700 bin metreküp dolgu yapıldı.

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