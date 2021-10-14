Manisa'da 19 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Gördes ilçesinde Çiğiller 75. Yıl Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerden 19'u, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gördes'in kırsal Çiğiller Mahallesi'ndeki 75. Yıl Ortaokulu'nda okuyan 46 öğrenci, öğle arasında mahallede hayır yemeği olarak dağıtılan tavuklu pilavdan yedi. Yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 46 öğrenciden 19'u gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin rahatsızlanmasının ardından hayır yemeği iptal edildi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda numunesi alınarak olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-10-14 18:24:37



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