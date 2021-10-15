Selendi'de okul servis şoförlerine eğitim

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Kaymakam Ali Yıldırım başkanlığında taşımalı okul servis şoförleriyle toplantı yapılarak uyulması gereken kurallar hakkında hatırlatmalarda bulunuldu.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarma trafik birimleri tarafından sürücülere bilgi ve eğitim verildi. Şoförlere, belirlenen güzergahlardan öğrencileri almaları ve belirtilen okullara öğrencileri güvenle ulaştırmaları, taşıma esnasında yüksek sesle müzik dinlenmemesi, kemerlerin takılı olması, araç temizliğine dikkat edilmesi gibi konularda uyarılarda bulunuldu.

Taşıma araçlarının bakımının yapılması, yolcu ve yük taşıması yapılmaması, izinsiz başka şoför çalıştırılmaması, araç sigortalarının yapılması gibi konularda uyarılarda bulunulan toplantı Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Sıddık Kırkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Belediye Zabıta Müdürü Emrullah Güçer, Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Annak, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şükrü Filik, taşıma merkezi okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.

Kaymakam Ali Yıldırım, "20212022 eğitim öğretim yılında hiçbir öğrencimizin burnu bile kanamadan eğitim öğretime devam etmesini temenni ediyorum. Şoför arkadaşlara bu konuda duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.