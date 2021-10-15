Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Manisa'nın Selendi Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Selendi Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan planlı yangın tatbikatı yapıldı. HAP (Hastane Afet Planı) çerçevesinde her yıl planlı olarak yapılaması zorunlu olan masa başı ve saha tatbikatı çalışanlar tarafından eksiksiz olarak yapıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile hastane yönetimi iş birliği ile planlanan tatbikata Selendi Devlet Hastanesi'nde Başhekim Dr. Güldane Kaçar, Hastane Müdürü Mustafa Cin, Hastane Müdür Yardımcısı Durmuş Kasap, 112 ve hastane çalışanları destek verdi.

Senaryo gereği hastanenin ikinci katında yangın çıktı. Yangın sonrası verilen alarmı duyan hastanenin acil durum müdahale görevlileri, yatan hastaları kısa sürede hastane bahçesine tahliye etti. Görevliler yangın tüpleriyle ve su sıkarak yangını söndürürken, yangından etkilenen hastalardan bazıları ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından başka hastanelere sevk yapıldı. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmazken ekipler tatbikatta verilen görevleri eksiksiz yaparak tam not aldı.

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