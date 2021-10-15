Manisa'da durdurulan otomobilde, tabanca ve uyuşturucu bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelbahçe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 45 ACC 603 plakalı otomobili kontrol noktasında durdurdu. Otomobilde bulunan C.Ç., B.C. ve Y.U.'ya GBT sorgusu yapan ekipler, otomobil ve şahısların üzerini de aradı. Yapılan aramada B.C.'nin belinde 1 ruhsatsız tabanca, 27 mermi ile 2 adet Extasy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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