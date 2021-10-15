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Covid'e yakalanan genç çiftin 'Aşı' pişmanlığı Aşılarını olmayan genç çift, Covid-19'a yakalandı 18 yaşındaki çift, Covid-19'a yakalandıktan sonra aşı yaptırmadıklarına pişman oldu

İHA

Covid'e yakalanan genç çiftin 'Aşı' pişmanlığı Aşılarını olmayan genç çift, Covid-19'a yakalandı 18 yaşındaki çift, Covid-19'a yakalandıktan sonra aşı yaptırmadıklarına pişman oldu

Manisa'da yaşayan 18 yaşındaki Rabia Nur ve Serdar Muharrem Acar çifti, Covid19'a yakalandı. Hastalığı ağır geçirdiklerini belirten genç çift, aşı olmadıkları için pişman olduklarını söyledi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Rabia Nur ve Serdar Muharrem Acar çifti, Covid19'a yakalandı. Evde karantina altına alınan Acar Ailesi, aşılarını olmadıkları için çok pişman olduklarını, hastalığı ağır geçirdiklerini dile getirdi.

"Aşı olsaydık Covid19'a yakalanmazdık"
Zamanında aşı yaptırmadıkları için pişman olduklarını kaydeden Rabia Nur Acar, "Korona virüse yakalandığımız için hiçbir yemeğin tadını kokusunu alamıyoruz. Zamanında aşı yaptırmadığımız için pişmanız. Karantinanın ilk günlerinde ağrılarımız oldu. Bu süreç içerisinde bedensel ve ruhsal olarak yıprandık. Zamanında aşı olsaydık belki de Covid19'a yakalanmazdık" dedi. Rabia Nur Acar'ın eşi Serdar Muharrem Acar ise, "Zamanında aşı yaptırmadığımız için çok pişmanız, lütfen aşı olalım" diye konuştu. Genç çift, karantina süreleri biter bitmez aşı olmaya koşacaklarını ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günaydın. Dün yatışı yapılan Covid19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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