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Kaçak su kullanımına karşı sürekli sahadalar Manisa’da son 9 ayda kaçak su kullanan 682 aboneye ceza kesildi

İHA

Kaçak su kullanımına karşı sürekli sahadalar Manisa’da son 9 ayda kaçak su kullanan 682 aboneye ceza kesildi

MASKİ Genel Müdürlüğü kaçak su kullanımına yönelik denetimlerini etkili bir şekilde sürdürüyor. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, ticarethane ve yeni bina inşaat alanlarında yerinde tespit ile incelemelerini sürdürdü. Kaçak su kullanımının önüne geçmek amacıyla 7 gün 24 saat çalışma yaptıklarının altını çizen Akbaş, “2021 yılının ilk 9 ay sonunda 682 aboneye ceza kesildi.” dedi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımının önüne geçmek amacıyla il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, ticarethane ve yeni bina inşaat alanlarında inceleme gerçekleştirdi. Akbaş, kaçak su kullanımında vatandaşlardan gelen ihbarların önemli olduğunu, bilinçsiz su tüketiminin su kaynaklarını ciddi bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı. Akbaş, “Küresel ısınma, hızlı nüfus artışı ve bilinçsiz su tüketimi ile bunların yanında kaçak su kullanımları da bu tehdidi önemli ölçüde arttıran bir etmen. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak kaçak kullanımların önüne geçmek için 7/24 çalışma yürütüyoruz. Hane, işyerleri ve bahçelerdeki kaçak su kullanımlarının yanı sıra kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesisleri de kurumumuz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile sürekli kontrol ediyoruz” dedi.

“İçme suyunun tarımsal sulamada kullanılmaması gerekiyor”
Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, ekiplerin yaptığı kontrollerde kaçak su kullanan abonelerin tespit edildiğini belirterek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi. Akbaş, “Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerimiz düzenli olarak kontrolleri yapıyor. Denetimlerimizi sıkı tutuyoruz. 2020 yılında 556 aboneye kaçak su kullandığı için ceza kesildi. 2021 yılının ilk 9 ayında kesilen ceza sayısı ise 682 oldu. Ayrıca içme suyunun tarımsal sulamada kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Manisa’nın 17 ilçesine hizmet götürmek amacıyla canla başla çalışıyoruz. Kaçak su kullanımını önlemek için de düzenli kontroller gerçekleştiriyoruz. Kaçak su kullanımı yapanların ana hatlarımızdan tekniğe uygun olmayan bağlantı ile izinsiz kullanım yapması neticesinde su kayıpları artmakta ve bölgede su sıkıntısı basınç sorunlarına neden olmaktadır. Ayrıca kaçak su kullanımı ile özellikle köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde tarla sulamaları yapıldığı tespit edilmiş olup, bir köyün kullanacağı su miktarı ile tarla ve bahçelerin sulandığı görülmüştür. Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kontrolleri anlayışla karşılayıp, herkesin hakkını korumak için yapılmış bir işlem olarak görmesi bizi memnun ediyor. Kaçak su kullanımına ait cezaların yüksek olduğu göz önünde bulundurularak böyle bir yola başvurulmaması gerekmektedir. Su kullanımında adaleti sağlamak, hemşerilerimizin su kullanım hakkını savunmak adına kontrollerimizi arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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